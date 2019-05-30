Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М чушка 420х210ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 2ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 6103,32 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1.5ММ 0.1КГ без канифоли Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 601 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 спираль 0.8ММ катушка 0.1КГ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Диспенсер (дозатор) с индикатором для мыла-пены Vialli настенный 500МЛ бело-серый пластик 90х160х120ММ F2/9110 Изделия из хрома от 926 ₽ В корзину

Вешалки для ванных и туалета Slim 27.10.38 хромированная сталь для душевых комнат, настенная, 3-4 крючка с полкой Изделия из хрома от 495,6 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б83-100-40 ГОСТ 1320 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину