Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М чушка 420х210ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 2ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 6103,32₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1.5ММ 0.1КГ без канифоли
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 601₽
Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 спираль 0.8ММ катушка 0.1КГ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Диспенсер (дозатор) с индикатором для мыла-пены Vialli настенный 500МЛ бело-серый пластик 90х160х120ММ F2/9110
Изделия из хрома
от 926₽
Вешалки для ванных и туалета Slim 27.10.38 хромированная сталь для душевых комнат, настенная, 3-4 крючка с полкой
Изделия из хрома
от 495,6₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Баббит Б83-100-40 ГОСТ 1320
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 пруток 6ММ ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 865₽