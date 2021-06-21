Центрифуга лабораторная медицинская настольная ЦЛМН-Р10-01-Элекон 10ШТ 15МЛ 1350 G 1000-2700ОБ/МИН 1-99МИН 460x405x270ММ 10КГ 1500Ч ООО Элекон - М
Центрифуги, не включенные в другие группировки
от 38000₽
Центрифуга ПЭ-6910
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Не указана
Центрифуга лабораторная СМ-6М 12ШТ 100-3500ОБ/МИН 1-99МИН 426х410х231ММ 250КВ.А 12.8КГ СИА "ЭЛМИ" Латвия
Центрифуги, не включенные в другие группировки
от 63000₽
Центрифуга Liston C 2203 с ротором-крестовиной CRS 4180 и адаптерами 4ШТ
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Не указана
Центрифуга лабораторная с ротором ПЭ-6926
Центрифуги, не включенные в другие группировки
от 79000₽
Центрифуга лабораторная ПЭ-6926
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Не указана
Центрифуга ОПН-8
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Не указана
Центрифуга ЦЛМ 1-12 500х505х360ММ 0.5КВ.А 35КГ ТУ 4215-031-88425664-2014 ООО БФА
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Не указана
Центрифуга лабораторная медицинская настольная Liston С-2201 20ШТ 500-3600ОБ/МИН 1-99МИН 490х420х255ММ 0.25КВ.А 33КГ с ротором CRA 1215 ТУ 9443-001-89699725-2009
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Не указана
Центрифуга Eppendorf MiniSpin 12ШТ 1.5МЛ 13400ОБ/МИН 226х239х120ММ 4.3КГ 5452 000.018
Центрифуги, не включенные в другие группировки
от 132000₽