Багет универсальный бежевый матовый BLB006 200х50ММ Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 145 ₽ В корзину

Багет универсальный Профиль сереб.матовое Nielsen алюминиевый 3.04М 202004 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 738,22 ₽ В корзину

Брус строганый хвойных пород 40х40х3000ММ 81947394 Россия Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 550 ₽ В корзину

Багет универсальный для изображения 300х400ММ двойной, профиль коробочка 384х484ММ дерево морилка коричневый/орех стекло 2ММ, задник картон серый, проклейка защитной лентой, подвесы петли, стальной трос Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 21240 ₽ В корзину

Брус обрезной ель/ сосна 1 сорт 22-30% 100х100х6000ММ 16ШТ ГОСТ 8486-86 Россия Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 1800 ₽ В корзину

Багет универсальный для островной вытяжки декоративный массив дуба Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 1212123 ₽ В корзину

Брус хвойных пород 1 сорт 75х75х6000ММ ГОСТ 8486-86 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 12000 ₽ В корзину

Брус хвойных пород 1 сорт 50х50х6000ММ ГОСТ 8486-86 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 9600 ₽ В корзину

Багет универсальный 500х300х290х270ММ вспененный полиуритан Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 649 ₽ В корзину

Багет универсальный профиль 40х25ММ массив дуба Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 177 ₽ В корзину

Брус строганый сосна сухой 45000х40000ММ bd_167 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) от 66 ₽ В корзину