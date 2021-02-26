Лоток офисный с инд.окном для бумаг Han черный 1020/13
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Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
Характеристики
Лоток для бумаг HAN с инд.окном черный 1020/13
Минимальная партия
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Регионы поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
Характеристики
Количество предметов 10; Количество отделений 5; Вращающийся нет; Цвет черный; Размер изделия 98x115x115 мм; Материал пластик; Страна происхождения Россия; Количество наборов в транспортном коробе 1 наб.; Артикул 558097