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    Главная / Торговый портал / Электрочайники / Электрочайник Tefal KI230 2400ВТ 1.7ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль нержавеющая сталь
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электрочайник Tefal KI230 2400ВТ 1.7ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль нержавеющая сталь

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрочайник Tefal KI230 2400ВТ 1.7ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль нержавеющая сталь- Электрочайники
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    Электрочайник Tefal KI230 2400ВТ 1.7ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль нержавеющая сталь

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    Цена
    от 2734
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      Цена с НДС, руб.
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
      7200
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
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      0
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      6996
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      0
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      2697,5
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      20.0
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      3237
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      0
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
      0
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      2754
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2734
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2734c НДС

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