Сиденье для кресла MONARCH/А 800х780х1150ММ кожа темно-зеленая в комплекте со спинкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сиденье для кресла MONARCH/А 800х780х1150ММ кожа темно-зеленая в комплекте со спинкой- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом