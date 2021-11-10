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    Главная / Торговый портал / Шкафы картотечные деревянные / Картотека для трудовых книжек открытая Han А5 347х228х96ММ 1300 карточек
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Картотека для трудовых книжек открытая Han А5 347х228х96ММ 1300 карточек

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картотека для трудовых книжек открытая Han А5 347х228х96ММ 1300 карточек- Шкафы картотечные деревянные
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    Картотека для трудовых книжек открытая Han А5 347х228х96ММ 1300 карточек

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3080
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "МИРМЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3208,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3850
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3850c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3208,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3850
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      3850c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2610,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3080
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3080c НДС

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