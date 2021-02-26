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    Главная / Торговый портал / Манипуляторы / Мышь компьютерная беспроводная Logitech Wireless Mouse M185 910-002239 голубая/серая
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мышь компьютерная беспроводная Logitech Wireless Mouse M185 910-002239 голубая/серая

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мышь компьютерная беспроводная Logitech Wireless Mouse M185 910-002239 голубая/серая- Манипуляторы
    15
    Мышь компьютерная беспроводная Logitech Wireless Mouse M185 910-002239 голубая/серая

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    Цена
    от 1150,8
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АВАЛОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1383,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1660,5
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1660,5c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1500
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1500c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1115
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1338
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1338c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1320
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1320c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1290
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      1290c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1049,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1259
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      1259c НДС
    • ООО "КОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1035
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1242
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1242c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      990
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1188
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1188c НДС
    • ООО "ТЕЛЕСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1187
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1187
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1187c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1176
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1176c НДС
    • ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      959
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1150,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1150,8c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      120c НДС
    • ООО "РЕАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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