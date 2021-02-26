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    Главная / Торговый портал / Клавиатуры / Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB Ret USB черный 920-002506
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB Ret USB черный 920-002506

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB Ret USB черный 920-002506- Клавиатуры
    12
    Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB Ret USB черный 920-002506

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    Цена
    от 303,3
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    Единица измерения:
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    • ООО "АРТРОН КОМПЬЮТЕРС"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      1230
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      1230c НДС
    • ЖУЧКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "КОМУС"
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      1059
      Спецификация
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      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      1059c НДС
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      838,33
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      20.0
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      Характеристики
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      Цена без НДС, руб.
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      930
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      0
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      930c НДС
    • ООО "БИТРОНИКС"
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      Цена без НДС, руб.
      666,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      799,99
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      799,99c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      706
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      598,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      706
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      706c НДС
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      706
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      0
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      706
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      0
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      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      582
      Спецификация
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