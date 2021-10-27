Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Оборудование весовое промышленное / Весы торговые Масса-К ТВ-М-600.2-А3 600х800ММ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС 260х105х55ММ 34.5КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы торговые Масса-К ТВ-М-600.2-А3 600х800ММ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС 260х105х55ММ 34.5КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы торговые Масса-К ТВ-М-600.2-А3 600х800ММ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС 260х105х55ММ 34.5КГ- Оборудование весовое промышленное
    15
    Весы торговые Масса-К ТВ-М-600.2-А3 600х800ММ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС 260х105х55ММ 34.5КГ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 19300
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19300
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      19300c НДС
    • ООО "АРТЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТЕСЛА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АктивСнаб"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Велес"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СТАНДАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Весы товарные напольные Мера Пвм-3/300-П 300КГ 20/50/100Г 850х650ММ RS-232
    Оборудование весовое промышленное
    от 26000
    В корзину
    Весы платформенные напольные БВП-300/20 300КГ 20Г 500х400ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 24780
    В корзину
    Весы электронные настольные Масса-К МК 15.2-А20 15КГ 5Г 336х240ММ Россия
    Оборудование весовое промышленное
    от 8000
    В корзину
    Весы электронные, повышенной точности настольные CAS ED-H-15 15КГ 2Г 306х222 330х346х107ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 35760
    В корзину
    Весы платформенные напольные Скейл 0.5 СКТ 1010 средний (III) 500КГ 200Г 1000х1000ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС RS-232C с индикатором СКИ-12, светодиодный дисплей 1000х1000х90ММ 65КГ
    Оборудование весовое промышленное
    от 32750
    В корзину
    Весы электронные напольные Масса-К TB-S-200.2-A1 200КГ 50Г 395х520ММ с АКБ
    Оборудование весовое промышленное
    от 11470
    В корзину
    Весы платформенные напольные Смартвес ВП-150 средний (III) 150КГ 50Г 450х600ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС LED дисплей, со стойкой 1160х220х620ММ 13КГ Россия
    Оборудование весовое промышленное
    от 8712,5
    В корзину
    Весы товарные настольные Твес ВЭУ-15 15КГ 2/5Г 230х270ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 6300
    В корзину
    Весы товарные ЕВ1-600 (WI-2R/800х600) средний (III) 600КГ 100/200Г 600х800ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь ЖКИ дисплей, встроенный аккумулятор 57КГ 0308 Россия ООО "ПЕТВЕС"
    Оборудование весовое промышленное
    от 35904
    В корзину
    Весы полумикровесы настольные ВЛА-225М I специальный класс точности 0.00001Г ГОСТ OIML R 76-1-201
    Оборудование весовое промышленное
    от 456000
    В корзину
    Весы товарные электронные напольные ЕВ1-150 WI-2R 150КГ 20/50Г 600х450ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 14700
    В корзину
    Весы товарные механические напольные ВТ8908-500С средний (III) 500КГ 200Г 600х800ММ -20...+45ГРАД ЦЕЛЬС 650х940х875ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 40831,2
    В корзину
    Позвонить