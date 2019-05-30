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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах / Лист плоский сталь оцинкованная 1250х2000х0.45 синий 5005
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лист плоский сталь оцинкованная 1250х2000х0.45 синий 5005

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лист плоский сталь оцинкованная 1250х2000х0.45 синий 5005- Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
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    Лист плоский сталь оцинкованная 1250х2000х0.45 синий 5005

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1020
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1020
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      лист плоский 1250х2000х0,45 РЕ 5005
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      1020c НДС

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