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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами / Вантуз д/раковин и ванн SVIP d=13см арт.272216
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вантуз д/раковин и ванн SVIP d=13см арт.272216

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вантуз д/раковин и ванн SVIP d=13см арт.272216- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
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    Вантуз д/раковин и ванн SVIP d=13см арт.272216

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 85,7
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    Поставщики
    • ООО "МЕГАТЕП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      122,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      146,95
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      146,95c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "МАРИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      85,7
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      85,7c НДС
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      85,7
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      85,7c НДС

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