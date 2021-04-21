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    Главная / Торговый портал / Сплавы медные необработанные / Припой на медной основе ПМФ 7 Пруток 3-10ММ ГОСТ 4515-93 ООО "Векта 21 век"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Припой на медной основе ПМФ 7 Пруток 3-10ММ ГОСТ 4515-93 ООО "Векта 21 век"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на медной основе ПМФ 7 Пруток 3-10ММ ГОСТ 4515-93 ООО "Векта 21 век"- Сплавы медные необработанные
    42
    Припой на медной основе ПМФ 7 Пруток 3-10ММ ГОСТ 4515-93 ООО "Векта 21 век"

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    Цена
    от 3172800
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХМАШПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3593750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4312500
      Спецификация
      Добыча и обогащение медной руды
      Характеристики
      ГОСТ 21930-76
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4312500c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2644000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3172800
      Спецификация
      Добыча и обогащение медной руды
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3172800c НДС
    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1543,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1820,94
      Спецификация
      Добыча и обогащение медной руды
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1820,94c НДС
    • ООО "Электрод"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1543,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1820,94
      Спецификация
      Добыча и обогащение медной руды
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Архангельская область, Республика Башкортостан, Чувашская Республика - Чувашия, Свердловская область, Оренбургская область, Республика Адыгея (Адыгея), Тверская область, Еврейская автономная область, Республика Коми, Республика Тыва, Астраханская область, Курганская область, Ульяновская область, Магаданская область, Челябинская область, Ленинградская область, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Томская область, Тульская область, Кировская область, Омская область, Республика Мордовия, Тюменская область, Камчатский край, Липецкая область, Республика Хакасия, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Белгородская область, Пензенская область, Псковская область, Курская область, Чеченская Республика*, Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Удмуртская Республика, Пермский край, Ставропольский край, Волгоградская область, Воронежская область, Костромская область, Тамбовская область, Владимирская область, Иркутская область, Ивановская область, Чукотский автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Мурманская область, Амурская область, Республика Бурятия, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Марий Эл, Рязанская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Смоленская область, Новгородская область, Саратовская область, Хабаровский край, Красноярский край, Ярославская область, Самарская область, Республика Ингушетия*, Орловская область, Брянская область, Алтайский край
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