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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Черенок для щетки пластмассовый 120СМ красный, подметальной
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Черенок для щетки пластмассовый 120СМ красный, подметальной

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для щетки пластмассовый 120СМ красный, подметальной- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Черенок для щетки пластмассовый 120СМ красный, подметальной

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    Цена
    от 40
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40
      Спецификация
      Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      40c НДС

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