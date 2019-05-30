Черенок для щетки пластмассовый 120СМ красный, подметальной

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для щетки пластмассовый 120СМ красный, подметальной- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки