Зубочистки Ментол деревянные индивидуальная упаковка 1000ШТ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Запарник деревянный ведро 8Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Карниз Orac Decor CX 150 дюрополимер 2.9х4.3х200СМ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 390₽
Доска гладильная Россия pr012395
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Доска гладильная Zalger Perfo Ricci 120х38СМ 0.98М металл подставка под утюг 5.5КГ 542502 Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2900₽
Вешалка 5 А ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Доска гладильная ZALGER Iris 120х38СМ вес 5.3кг
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2500₽
Зубочистки деревянные в индивидуальной упаковке 65ММ 1000ШТ 340021
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 63,96₽
Черенок для щетки дерево 120СМ 450739
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 60₽
Тапочки одноразовые открытый мыс Водолей Эконом 38-43 белые ПВХ, подошва ЭВА 150ПАР 490651
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Мочалка банная губка поролон 110х60ММ индивидуальная упаковка ООО Трейд-Комфорт Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 12₽
Вешалка для мочалок осина 435х250х80ММ ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана