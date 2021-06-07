Техническое обслуживание и ремонт аэродромных спецмашин иностранного производства в послегарантийный период

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание и ремонт аэродромных спецмашин иностранного производства в послегарантийный период- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств