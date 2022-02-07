Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви / Набор для чистки обуви Уют 2 щетки, крем(черный), лопатка (3.5х8.5СМ), салфетка (23.5х10СМ) дерево/металл/пластик серебристый 9.5х5.7СМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор для чистки обуви Уют 2 щетки, крем(черный), лопатка (3.5х8.5СМ), салфетка (23.5х10СМ) дерево/металл/пластик серебристый 9.5х5.7СМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор для чистки обуви Уют 2 щетки, крем(черный), лопатка (3.5х8.5СМ), салфетка (23.5х10СМ) дерево/металл/пластик серебристый 9.5х5.7СМ- Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    7
    Набор для чистки обуви Уют 2 щетки, крем(черный), лопатка (3.5х8.5СМ), салфетка (23.5х10СМ) дерево/металл/пластик серебристый 9.5х5.7СМ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПАССИМ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая галантерейными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор зубной гигиены VIP CHALETT НАТЮР тюбик пасты 4Г в картонной упаковке 1614
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    от 27,3
    В корзину
    Набор зубной гигиены Hotel зубная щетка, зубная паста 4МГ в тубе в картонной упаковке Трейд Комфорт Россия ГОСТ 6388-91 ГОСТ 7983-99
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    от 22,44
    В корзину
    Набор зубной гигиены Hotel зубная щетка 14 см+зубная паста тюбик 4 г в картонном коробе 200шт
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    от 3899
    В корзину
    Набор зубной гигиены Hotel непрозрачная упаковка саше
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    от 17,64
    В корзину
    Набор зубной гигиены Hotel (з/щетка+з/п тюбик 4гр) в картонной упаковке арт. 2000120
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    Не указана
    В корзину
    Набор зубной гигиены Hotel зубная паста в тюбике, щетка зубная в картонной коробке
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    от 18
    В корзину
    Набор с индивидуальным дизайном логотипа для участника конференций Stil сумка (вместительное основное отделение/ наружный карман на молнии/с ручками)/ беспроводная оптическая мышь (самоподзаряжающаяся/ разноцветная подсветка)/ ручка шариковая Lux ST-321/L ООО "СТИЛ-М" Россия
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    от 8950
    В корзину
    Набор дорожный il Marsala органайзер и дорожный чехол с фирменной символикой натуральная кожа 20.5х12x1.7СМ, 290Г, кашированный лайнер 4+0, переплетный картон, вырубка, склейка
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    от 4720
    В корзину
    Набор дорожный Colorissimo бутылка для воды 600МЛ) термокружка (450МЛ) метал/пластик/резина HB01/ HD01
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    Не указана
    В корзину
    Набор для чистки обуви крем для обуви 2ШТ, суконка, губка, щетка 2ШТ, лопатка для обуви искутвенная кожа 18.5х11.9х6СМ 51240
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    Не указана
    В корзину
    Губка для обуви Diwax Классик поролон/пластик бесцветный 100х55х35ММ 4504568 ТУ 2383-006-17055086-2003
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    от 60
    В корзину
    Набор для чистки обуви 1. Компактный футляр на молнии. 2. Крем для обуви (бесцветный) 2 шт. 3. Щетка для обуви 2 шт. 4. Губка для полировки 5. Бархотка 6. Складная ложка для обуви/щетка для одежды 13х15х4.6СМ 00-00017576
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    Не указана
    В корзину
    Позвонить