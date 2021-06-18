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    Главная / Торговый портал / Кабели связи станционные и распределительные / Кабель связи телефонный ТСВ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель связи телефонный ТСВ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи телефонный ТСВ- Кабели связи станционные и распределительные
    9
    Кабель связи телефонный ТСВ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 25500
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    Поставщики
    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      61016,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      72000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      72000c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      47200
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47200c НДС
    • ООО 'ПромСтройКонсалтинг'
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23136,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27301,35
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Кабель ТСВ 5х2х0,5 Ед. изм-я Км.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ульяновская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Томская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Тюменская область, Кировская область, Свердловская область, Оренбургская область, Красноярский край, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      27301,35c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21610,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25500
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25500c НДС

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