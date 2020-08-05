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    Главная / Торговый портал / Манипуляторы / Мышь компьютерная Logitech M90 Optical Mouse 910-001794 темно-серый 1000dpi USB
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мышь компьютерная Logitech M90 Optical Mouse 910-001794 темно-серый 1000dpi USB

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мышь компьютерная Logitech M90 Optical Mouse 910-001794 темно-серый 1000dpi USB- Манипуляторы
    16
    Мышь компьютерная Logitech M90 Optical Mouse 910-001794 темно-серый 1000dpi USB

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      530,4
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      495
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      495
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      Спецификация
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      495
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      495
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      495
      Спецификация
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      Спецификация
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      Минимальная партия
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      495
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      495
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
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      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Регионы поставки
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      495c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      419,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      495c НДС
    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      419,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      495c НДС
    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      419,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      495c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      419,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      495c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      419,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      495c НДС
    • ООО "ЦМ ИВМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      419,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      495c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      419,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      495
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      495c НДС
    • ООО "КОМПСТАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      370,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      445
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      445c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      346
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      415,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      415,2c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      342,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      411
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      411c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС

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