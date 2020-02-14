Вкладыш укрывной из полипопиленовой ткани для внутреннего укрытия опасных грузов в открытом жд вагоне по схеме СК-ПВ-10СХ.ТУ 1280х300х180СМ Торцевоей клапан №1 300х100 Торцевоей клапан №2 300х100 Боковой клапан №1 1280х165 Боковой клапан №2 1280х165

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вкладыш укрывной из полипопиленовой ткани для внутреннего укрытия опасных грузов в открытом жд вагоне по схеме СК-ПВ-10СХ.ТУ 1280х300х180СМ Торцевоей клапан №1 300х100 Торцевоей клапан №2 300х100 Боковой клапан №1 1280х165 Боковой клапан №2 1280х165- Мебель металлическая для офисов