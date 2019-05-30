Трактор КИРОВЕЦ К-744Р3 «ПРЕМИУМ» 401ЛС OM460LA E3A/4 полноприводный сельхознавеска: грузоподъемность 8500 кг шарнирно-сочлененная автоматизированная коробка передач Т5 рессорная, передний мост ТУ 4722-002-39448337-2000 АО "ПТЗ" Россия Тракторы для сельского хозяйства прочие Не указана В корзину

Трактор промышленный КИРОВЕЦ К-744Р1 ПРОМ АО "ПТЗ" Тракторы для сельского хозяйства прочие Не указана В корзину

Трактор КИРОВЕЦ К-744Р1 «СТАНДАРТ» 300ЛС 8481.10-11 полноприводный сельхознавеска: грузоподъемность 8500 кг шарнирно-сочлененная автоматизированная коробка передач Т5 рессорная, передний мост ТУ 4722-002-39448337-2000 АО "ПТЗ" Россия Тракторы для сельского хозяйства прочие Не указана В корзину

Трактор КИРОВЕЦ К-744Р4 «ПРЕМИУМ» 428ЛС OM460LA E3A/3 полноприводный сельхознавеска: грузоподъемность 8500 кг шарнирно-сочлененная автоматизированная коробка передач Т5 рессорная, передний мост ТУ 4722-002-39448337-2000 АО "ПТЗ" Россия Тракторы для сельского хозяйства прочие Не указана В корзину

Трактор КИРОВЕЦ К-424 240ЛС ЯМЗ-53625 полноприводный сельхознавеска: грузоподъемность 6000 кг шарнирно-сочлененная автоматическая рессорная, передний мост ТУ 28.30.23-023-39448337-2017 АО "ПТЗ" Россия Тракторы для сельского хозяйства прочие Не указана В корзину

Трактор КИРОВЕЦ К-703МА-12-ОП АО "ПТЗ" Тракторы для сельского хозяйства прочие Не указана В корзину

Трактор гусеничный АГРОМАШ ТГ150 для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами, а также в промышленном секторе экономики 130ЛС ООО "АМХ" Россия Тракторы для сельского хозяйства прочие Не указана В корзину

Трактор КИРОВЕЦ К-744Р3 «СТАНДАРТ» 390ЛС 8481.10-02 полноприводный сельхознавеска: грузоподъемность 8500 кг шарнирно-сочлененная автоматизированная коробка передач Т5 рессорная, передний мост ТУ 4722-002-39448337-2000 АО "ПТЗ" Россия Тракторы для сельского хозяйства прочие Не указана В корзину

Трактор универсальный колесный АГРОМАШ 60ТК122Д в агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве); показывает высокую эффективность на коммунальных работах, с погрузочно-разгрузочными механизмами, а также при эксплуатации предприятиями, обеспечивающими содержание и сохранность автомобильных дорог, искусственных сооружений и прилегающих к ним территорий 0.9 60ЛС Д130Т воздушного охлаждения, четырехтактный трехцилиндровый дизель погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование, заднее навесное устройство по ГОСТ 10677 - шарнирно-рычажное трехточечное ООО "АМХ" Россия Тракторы для сельского хозяйства прочие Не указана В корзину

Элемент фильтрующий гидросистемы ФМД 60-100-24 Бинцер сетка DIFA5331M Тракторы для сельского хозяйства прочие от 200 ₽ В корзину

Гусеница широкая длинная МТЛБ 244 звена 8.34.СБ-01 Тракторы для сельского хозяйства прочие Не указана В корзину