Комплект гидравлический аварийно-спасательный для аварийного комплекта по РБ захват ручной Tigger Grip 100СМ -1ШТ, пинцеты (10-15СМ)-3ШТ, лопата штыковая прямоугольная с деревянным черенком СИбрТех 61458-1ШТ, пакет из пластика для сбора отходов (класс Г,60Л)-6ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект гидравлический аварийно-спасательный для аварийного комплекта по РБ захват ручной Tigger Grip 100СМ -1ШТ, пинцеты (10-15СМ)-3ШТ, лопата штыковая прямоугольная с деревянным черенком СИбрТех 61458-1ШТ, пакет из пластика для сбора отходов (класс Г,60Л)-6ШТ- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ