Выполнение работ по заделке выбоин в полах цементных площадью до 0.25М2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по заделке выбоин в полах цементных площадью до 0.25М2- Работы отделочные декоративные