Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг - 2.160 М3 С 160х80ММ -60С… 95С, продолжительность подачи ОТВ 36.0, масса заряженного модуля 1.3КГ, 1.5…4А. Эпос
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг - 2.160 М3 С 160х80ММ -60С… 95С, продолжительность подачи ОТВ 36.0, масса заряженного модуля 1.3КГ, 1.5…4А. Эпос- Огнетушители
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