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    Главная / Торговый портал / Дробилки щековые / Дробилка щековая ЩД-6 Комплектация: дробилка в сборе, пульт управления, запасной комплект щек (2ШТ), запасной комплект броней (2ШТ), запасной комплект клиньев (2ШТ), запасной комплект срезных штифтов (10ШТ), тумба с приемной емкостью (10Л), доп. приемная емкость (10Л), совок загрузочный, тара и упаковка. Загрузочное окно 60х 100ММ, минимальный зазор разгрузочной щели 2ММ, мощность эл. двигателя 1.1Квт, производительность - не более 200кг/ч, материал щек - чугун/ марганцовистая сталь ТУ 4846-009-11149834-2016
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дробилка щековая ЩД-6 Комплектация: дробилка в сборе, пульт управления, запасной комплект щек (2ШТ), запасной комплект броней (2ШТ), запасной комплект клиньев (2ШТ), запасной комплект срезных штифтов (10ШТ), тумба с приемной емкостью (10Л), доп. приемная емкость (10Л), совок загрузочный, тара и упаковка. Загрузочное окно 60х 100ММ, минимальный зазор разгрузочной щели 2ММ, мощность эл. двигателя 1.1Квт, производительность - не более 200кг/ч, материал щек - чугун/ марганцовистая сталь ТУ 4846-009-11149834-2016

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дробилка щековая ЩД-6 Комплектация: дробилка в сборе, пульт управления, запасной комплект щек (2ШТ), запасной комплект броней (2ШТ), запасной комплект клиньев (2ШТ), запасной комплект срезных штифтов (10ШТ), тумба с приемной емкостью (10Л), доп. приемная емкость (10Л), совок загрузочный, тара и упаковка. Загрузочное окно 60х 100ММ, минимальный зазор разгрузочной щели 2ММ, мощность эл. двигателя 1.1Квт, производительность - не более 200кг/ч, материал щек - чугун/ марганцовистая сталь ТУ 4846-009-11149834-2016- Дробилки щековые
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    Дробилка щековая ЩД-6 Комплектация: дробилка в сборе, пульт управления, запасной комплект щек (2ШТ), запасной комплект броней (2ШТ), запасной комплект клиньев (2ШТ), запасной комплект срезных штифтов (10ШТ), тумба с приемной емкостью (10Л), доп. приемная емкость (10Л), совок загрузочный, тара и упаковка. Загрузочное окно 60х 100ММ, минимальный зазор разгрузочной щели 2ММ, мощность эл. двигателя 1.1Квт, производительность - не более 200кг/ч, материал щек - чугун/ марганцовистая сталь ТУ 4846-009-11149834-2016

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    Цена
    от 392704
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    Поставщики
    • ООО "ВИБРОТЕХНИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      332800
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      392704
      Спецификация
      Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      392704c НДС

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