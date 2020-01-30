Запасная часть О-Кольцо O-ring к сепаратору Alfa Laval S835 22340422
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-7,5х55 5500ММ 18 град длина - 7100мм ширина - 1300мм высота - 1600мм 2600КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Сепаратор универсальный колесный СКВП20К ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для обогащения углей и сланцев крупностью 13-300 мм в тяжелой среде с выделением двух продуктов: концентрата и отходов. 13-300 мм – 215 т/ч; 25-300 мм – 270 т/ч 2000ММ 15800КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Питатель качающиеся ПК-1,2-8.0 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 250Т/Ч 3100 х 1600 х 1100 мм 1300КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Бетоносмеситель Лебедянь СБР-190 1000ВТ 190Л 220В 1200х740х1380ММ 95452
Бетоносмесители и растворосмесители
от 40800₽
Охладитель OC100-OX28 М20х1.5 ВР/НР 08Х18Н10
Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии
от 1313₽
Машина проборазделочная автоматический отборник проб АО1-08 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1280КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Бетоносмеситель Zitrek ZBR-260/230 B 1230ВТ 260Л; ДМ³ 230В 1600х1000х1570ММ
Бетоносмесители и растворосмесители
Не указана
Устройство загрузочное труб-сушилок УЗТ2-11К ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для равномерной подачи сырого угля в трубы-сушилки 180Т/Ч 30ПРОЦ 12000КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Комплект аварийно-спасательный ручной универсальной гидравлический СПИН-Э модуль силовой, насадки РБ-310, Р-120, РУ-120, К-16, Н-16
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 300000₽
Дробилка специальная грохот барабанная ДГБ-35х70А ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Грохот специальный инерционный типа ГИСТ72ВЧ 13000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана