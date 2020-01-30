Дробилка щековая ЩД-6 Комплектация: дробилка в сборе, пульт управления, запасной комплект щек (2ШТ), запасной комплект броней (2ШТ), запасной комплект клиньев (2ШТ), запасной комплект срезных штифтов (10ШТ), тумба с приемной емкостью (10Л), доп. приемная емкость (10Л), совок загрузочный, тара и упаковка. Загрузочное окно 60х 100ММ, минимальный зазор разгрузочной щели 2ММ, мощность эл. двигателя 1.1Квт, производительность - не более 200кг/ч, материал щек - чугун/ марганцовистая сталь ТУ 4846-009-11149834-2016

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дробилка щековая ЩД-6 Комплектация: дробилка в сборе, пульт управления, запасной комплект щек (2ШТ), запасной комплект броней (2ШТ), запасной комплект клиньев (2ШТ), запасной комплект срезных штифтов (10ШТ), тумба с приемной емкостью (10Л), доп. приемная емкость (10Л), совок загрузочный, тара и упаковка. Загрузочное окно 60х 100ММ, минимальный зазор разгрузочной щели 2ММ, мощность эл. двигателя 1.1Квт, производительность - не более 200кг/ч, материал щек - чугун/ марганцовистая сталь ТУ 4846-009-11149834-2016- Дробилки щековые