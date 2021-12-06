Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов / Услуги по устройству щебёночного основания (щебень фракции 10-20ММ) с уплотнением
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Услуги по устройству щебёночного основания (щебень фракции 10-20ММ) с уплотнением

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги по устройству щебёночного основания (щебень фракции 10-20ММ) с уплотнением- Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
    9
    Услуги по устройству щебёночного основания (щебень фракции 10-20ММ) с уплотнением

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "Альфа Регион"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Услуги по устройству щебёночного основания (щебень фракции 10-20ММ) с уплотнением
    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
    Не указана
    В корзину
    Нанесение дорожной разметки горизонтальной со световозвращающими элементами на дорожное покрытие ТЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
    от 239592
    В корзину
    Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами Устройство оснований автомобильных дорог
    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
    Не указана
    В корзину
    Работа по восстановлению асфальтобетонных, гравийных покрытий дорог и тротуаров
    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
    от 118800
    В корзину
    Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами Устройство дорожных покрытий из ж/б плит с укладкой бетона по ж/б плитам
    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
    Не указана
    В корзину
    Услуги по строительству дорого (цена из расчёта сметы)
    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
    Не указана
    В корзину
    Услуги по установке бордюрного камня Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях. ГЭСН 27-02-010-01 Состав работ 01 Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 02 Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 03 Очистка гранитных бортов.
    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
    от 905
    В корзину
    Позвонить