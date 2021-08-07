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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Электрододержатель CONFORT 300 ESAB 300А
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электрододержатель CONFORT 300 ESAB 300А

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрододержатель CONFORT 300 ESAB 300А- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    28
    Электрододержатель CONFORT 300 ESAB 300А

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    Цена
    от 880,8
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    • ООО "ГК ЛИДЕР"
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      Цена без НДС, руб.
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      0
      Регионы поставки
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      1068c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      990c НДС
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      932,98
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      932,98c НДС
    • ООО "НГК"
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      Цена без НДС, руб.
      734
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      880,8
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
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      0
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      880,8c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      38,13
      Ставка НДС, %
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      0
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
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      0
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
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