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    Главная / Торговый портал / Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород / Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Устройство лежневого настила
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Устройство лежневого настила

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Устройство лежневого настила- Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород
    21
    Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Устройство лежневого настила

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    Цена
    от 531
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    Поставщики
    • ООО "ВымпелСтрой"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      531
      Спецификация
      Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      531c НДС

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