Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Устройство лежневого настила
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Устройство лежневого настила- Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород
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