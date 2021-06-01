Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по противопожарной защите
от 1500₽
Ремонт и техническое обслуживание грузовой тележки с механизмом передвижения крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 875₽
Теплоизоляция трубная Thermaflex 3/8ДЮЙМ 9.53ММ 2М вспененный полиэтилен -80...+95ГРАД ЦЕЛЬС
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 12₽
Теплоизоляция медных фреонопроводов по всей длине для труб 1/4" и 3/8" Энергофлекс вспененный материал
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 133х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 780₽
Замена опорно-поворотного устройства автомобильного крана КС-45717-1Р
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта малогрузового 2013ГОД 100КГ на 3 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Производство изоляционных работ трубопроводов диаметром 180ММ изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
Работы изоляционные
от 44,56₽
Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж.
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 147975,02₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Ремонт и техническое обслуживание автомобильного крана КС-65713 распасовка грузового каната; демонтаж, разборка по секциям стрелы; демонтаж, техническое обслуживание и ремонт стрелового оборудования: гидроцилиндров телескопирования стрелы (2ШТ), канатно-блочной системы телескопирования стрелы, плит скольжения секций стрелы; ремонт гидромотора; ремонт опорных гидроцилиндров (2ШТ); ремонт и техническое обслуживание ограничителя нагрузки крана
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана