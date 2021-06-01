Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Работы по противопожарной защите от 1500 ₽ В корзину

Ремонт и техническое обслуживание грузовой тележки с механизмом передвижения крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 875 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Thermaflex 3/8ДЮЙМ 9.53ММ 2М вспененный полиэтилен -80...+95ГРАД ЦЕЛЬС Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 12 ₽ В корзину

Теплоизоляция медных фреонопроводов по всей длине для труб 1/4" и 3/8" Энергофлекс вспененный материал Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину

Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 133х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 780 ₽ В корзину

Замена опорно-поворотного устройства автомобильного крана КС-45717-1Р Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта малогрузового 2013ГОД 100КГ на 3 остановки Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Производство изоляционных работ трубопроводов диаметром 180ММ изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками Работы изоляционные от 44,56 ₽ В корзину

Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж. Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 147975,02 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3655,2 ₽ В корзину