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    Главная / Торговый портал / Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки / Выполнение высотных работ Мойка стеклянных поверхностей с применением метода промышленного альпинизма
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Выполнение высотных работ Мойка стеклянных поверхностей с применением метода промышленного альпинизма

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение высотных работ Мойка стеклянных поверхностей с применением метода промышленного альпинизма- Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
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    Выполнение высотных работ Мойка стеклянных поверхностей с применением метода промышленного альпинизма

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    Цена
    от 49
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ИП Петрусенко Андрей Владимирович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      49
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      49
      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      1 кв.м.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      49c НДС
    • ООО "ЭФ ПЯТЬ КЛИНИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ВЕЙСМАРК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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