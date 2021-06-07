Работы пуско-наладочные охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) ИССАН-ОХРА-Д-333 220В, 50Гц, 15Вт на основании инструкции по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию ОЗДС (РМ-2776 утвержденные МНИИТЕП от 2000 года)

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