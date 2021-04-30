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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Заглушка П 219x8-09Г2С ГОСТ 17379-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Заглушка П 219x8-09Г2С ГОСТ 17379-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Заглушка П 219x8-09Г2С ГОСТ 17379-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
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    Заглушка П 219x8-09Г2С ГОСТ 17379-2001

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    Цена
    от 642,44
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