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    Главная / Торговый портал / Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей / Профиль гнутый замкнутый сварной 40х20х1.5ММ сталь ст.3 ГОСТ 30245-2012
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль гнутый замкнутый сварной 40х20х1.5ММ сталь ст.3 ГОСТ 30245-2012

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль гнутый замкнутый сварной 40х20х1.5ММ сталь ст.3 ГОСТ 30245-2012- Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
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    Профиль гнутый замкнутый сварной 40х20х1.5ММ сталь ст.3 ГОСТ 30245-2012

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    Цена
    от 53640
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "НОРМАРУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      53640
      Спецификация
      Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      53640c НДС

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