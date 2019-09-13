Плита ДСП ламинированная бук 2750х1830х16ММ сорт 1 ГОСТ 32289-2013

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита ДСП ламинированная бук 2750х1830х16ММ сорт 1 ГОСТ 32289-2013- Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов