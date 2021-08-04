Фотобарабан фоторецептор 013R00643 цветной для Xerox 700

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан фоторецептор 013R00643 цветной для Xerox 700- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства