Пылесос промышленный (строительный) Karcher NT 35 1380ВТ 220-240В 70ДЕЦИБЕЛ 35Л 35ММ 35Л 510x370x575ММ 11.5КГ для сухой и влажной уборки
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос промышленный (строительный) Karcher NT 35 1380ВТ 220-240В 70ДЕЦИБЕЛ 35Л 35ММ 35Л 510x370x575ММ 11.5КГ для сухой и влажной уборки- Пылесосы бытовые
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