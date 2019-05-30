Центр вращающийся с конусом морзе №5 к станку 1В62Г. ГОСТ 8742-75

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Центр вращающийся с конусом морзе №5 к станку 1В62Г. ГОСТ 8742-75- Части и принадлежности станков для обработки металлов