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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя Easy Chair 506 TPU ткань/сетка/искусственная кожа/пластик/металл черный Top Gun
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя Easy Chair 506 TPU ткань/сетка/искусственная кожа/пластик/металл черный Top Gun

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Easy Chair 506 TPU ткань/сетка/искусственная кожа/пластик/металл черный Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли
    37
    Кресло для руководителя Easy Chair 506 TPU ткань/сетка/искусственная кожа/пластик/металл черный Top Gun

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    Цена
    от 5783,7
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    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12652,32
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12652,32c НДС
    • ООО "ЙЕС ОФИС"
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      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10800c НДС
    • ООО "ДКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      9918
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      9918c НДС
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      Ставка НДС, %
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    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
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      9596,4
      Спецификация
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      Ставка НДС, %
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      7800
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Спецификация
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    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      6429,16
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7715
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    • ООО "ЦТО"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7666
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7666
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7666
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
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    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      7666
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7666
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
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    • ООО "Арт-Мёбиле"
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      Цена без НДС, руб.
      7666
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7666
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      7666
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7666
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
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      7666c НДС
    • ООО ГК "АСТРАХАНЬ-СНАБЖЕНИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7666
      Ставка НДС, %
      0.0
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    • ШАПОВАЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
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      0.0
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
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      7666
      Ставка НДС, %
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      7666c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      6250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7500c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6008,01
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7209,62
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: EasyChair
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      7209,62c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6008,01
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7209,62
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Подробные характеристики Материал обивки: искусственная кожа/сетка/ткань Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: хромированный металл Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Китай Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7209,62c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6008,01
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7209,62
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Подробные характеристики Материал обивки: искусственная кожа/сетка/ткань Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: хромированный металл Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Китай Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      7209,62c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6008,01
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7209,62
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Подробные характеристики Материал обивки: искусственная кожа/сетка/ткань Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: хромированный металл Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Китай Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7209,62c НДС
    • ООО "ВИЗАВИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5454,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6545
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6545c НДС
    • ООО "ФИРМА "АЛЕКС И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6540
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      23000
      Регионы поставки
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      6540c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6100
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6100c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4819,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5783,7
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
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      5783,7c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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