Боты диэлектрические резиновые с отворотом и текстильной подкладкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Боты диэлектрические резиновые с отворотом и текстильной подкладкой- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки