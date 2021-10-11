Характеристики

1. Габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1500×800×1905 мм. 2. Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства (Длина × Глубина × Высота): 1450×775×940 мм. 3. Каркас выполнен из профильной трубы 50×25×1,5 мм на П - образных ножках, на регулируемых по высоте металлических опорах высотой 35 мм для компенсации неровности пола. 4. Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм. 5. Рабочая камера выполнена из стали. 6. Столешница - керамогранит с бортиком из зеркальной нержавеющей стали высотой 6 мм (08Х17). Высота от уровня пола до столешницы 900 мм. 7. На крыше расположен тубус диаметром 200 мм. 8. В каркасе отсутствуют алюминиевые детали. 9. Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021 глянец, панели RAL 7035 глянец), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя не менее 90 мкм).