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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-СТЛ.120.КРМ 1204х770х2100/2270ММ цвет серебристо-серый (RAL 7001)/светло-серый (RAL 7035)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-СТЛ.120.КРМ 1204х770х2100/2270ММ цвет серебристо-серый (RAL 7001)/светло-серый (RAL 7035)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-СТЛ.120.КРМ 1204х770х2100/2270ММ цвет серебристо-серый (RAL 7001)/светло-серый (RAL 7035)- Шкафы металлические прочие
    11
    Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-СТЛ.120.КРМ 1204х770х2100/2270ММ цвет серебристо-серый (RAL 7001)/светло-серый (RAL 7035)

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 218268
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    Поставщики
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      260394
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Внешние габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм.<br>Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства: (Длина × Глубина × Высота): 1046×694×1064 мм.<br>Столешница: монолитная бесшовная керамика (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса.<br><br>Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола.<br>Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.<br>Торцы столешницы обрамлены противопроливочным влагостойким кислотостойким износостойким бортиком из зеркальной нержавеющей стали (08Х17).<br>Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.<br>Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 200 кг.<br>При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем.<br>При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS».<br>Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.<br>Рабочая камера выполнена из стали.<br>Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.<br>Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.<br>Противовесы размещены в левом и правом пилонах.<br>Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.<br>Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм.<br>Две подвесные тумбы с дверкой и полкой расположены на жестком основании.<br>Внутренний размер каждой тумбы (Длина × Глубина × Высота): 453×550×720 мм.<br>Корпус тумбы выполнен из листового металла толщиной 1 мм.<br>Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм.<br>Двери тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм светло-серого цвета.<br>На каждой двери вертикально установлена одна металлическая ручка.<br>В каркасе шкафа отсутствуют алюминиевые детали.<br>Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021, панели RAL 7035), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260394c НДС
    • ООО "ПОЛИТЭН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      181890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      218268
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      1. Габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1205×800×2100/2270 мм. 2. Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства (Длина × Глубина × Высота): 1045×695×1065 мм. 3. Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах высотой 35 мм для компенсации неровности пола. 4. Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм. 5. Рабочая поверхность выполнена из лабораторной монолитной бесшовной керамики (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса. Толщина столешницы составляет 22 мм и имеет противопроливочный влагостойкий, износостойкий бортик из нержавеющей стали высотой 6 мм по всему периметру. Высота от уровня пола до столешницы 900 мм. 6. Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 300 кг. 7. При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем. При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS». Диаметр вытяжного патрубка 200 мм. 8. Высота подъема стекла от уровня столешницы 660 мм. 9. Рабочая камера выполнена из стали. 10. Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм. Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля. 11. Противовесы размещены в левом и правом пилонах. 12. Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа. 13. Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит три светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм. Электроблок легко снимается с пилона вытяжного шкафа. 14. В каркасе отсутствуют алюминиевые детали. 15. Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021 глянец, панели RAL 7035 глянец), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя не менее 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      218268c НДС

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