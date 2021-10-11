Характеристики

1. Габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1505×800×2100/2270 мм. 2. Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства (Длина × Глубина × Высота): 1340×725×1080 мм. 3. Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах высотой 35 мм для компенсации неровности пола. 4. Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм. 5. Рабочие поверхности выполнены из лабораторной монолитной бесшовной керамики (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса. Толщина столешницы составляет 22 мм и имеет противопроливочный влагостойкий, износостойкий бортик из нержавеющей стали высотой 6 мм по всему периметру. Высота от уровня пола 900 мм. 6. Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 300 кг. 7. При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем. При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS». Диаметр вытяжного патрубка 200 мм. 8. Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм. Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля. 9. Противовесы размещены в левом и правом пилонах. 10. Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа. 11. Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и светильника. Электроблок находится на пилоне шкафа вне рабочей камеры и светильника. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. В состав светильника входит четыре светодиодные лампы 8Вт/6500К. Светильник расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм. Электроблок легко снимается с пилона вытяжного шкафа. 12. Ось вертикальная - 2 шт, ось горизонтальная - 1 шт. 13. В каркасе отсутствуют алюминиевые детали. 14. Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021 глянец, панели RAL 7035 глянец), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя не менее 90 мкм).