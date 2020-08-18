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    Главная / Торговый портал / Станки заточные металлообрабатывающие / Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П26 для заточки инструмента по спирали
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П26 для заточки инструмента по спирали

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П26 для заточки инструмента по спирали- Станки заточные металлообрабатывающие
    24
    Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П26 для заточки инструмента по спирали

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    Цена
    от 400800
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТД "БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      339661,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      400800
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      400800c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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