Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П26 для заточки инструмента по спирали

Станок точильный шлифовальный ТШ-1 1430об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный шлифовальный ТШ-2 2200ВТ 380В 300ММ 1500об/мин 610х470х1340ММ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 72000₽
Станок точильный с подсветкой Вихрь ТС-200 200ВТ 150х16х12.7ММ 2950об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 2552₽
Станок точильный Interskol T-150/250 250ВТ 220В 150 2950
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный Drill Doctor 750ХIBM для заточки сверл
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный Metabo TNS 175 500ВТ 220В 175ММ 2980
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 22897,2₽
Станок точильный Sturm BG60127
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок шлифовальный универсальный 3М225АМ 3-80ММ 80ММ 1176451028489ММ A ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок рельсосверлильный МСР-1Н 1.5КВТ 21.5КГ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок шлифовальный Шлиф 1130ВТ 220В 50ММ 75ММ 850х500х460ММ 82КГ Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 895000₽
Станок точильный с магнитными фиксаторами СДН-UltraA+ для заточки ножей
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 655474₽
Станок точильный электрический Ryobi RBGL650G 370ВТ 220В 150 2850ОБ/МИН 5133002857
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 15000₽