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    Главная / Торговый портал / Станки заточные металлообрабатывающие / Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П28 для заточки инструмента по спирали по задней поверхности
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П28 для заточки инструмента по спирали по задней поверхности

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П28 для заточки инструмента по спирали по задней поверхности- Станки заточные металлообрабатывающие
    16
    Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П28 для заточки инструмента по спирали по задней поверхности

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    Цена
    от 96500
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО ТД "БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      81779,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      96500
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      96500c НДС

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