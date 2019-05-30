Станок точильный шлифовальный СА601 для заточки сверл 400х50х127 мм 1500 об/мин ТУ 28.41.23-008-5608657-2017 ОАО "САСТА" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный WEG 4.0 для заточки вольфрамовых электродов
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
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Станок точильный шлифовальный ТШ-4 1440об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 354000₽
Станок шлифовальный универсальный 3К227АМ 20-150ММ 125ММ 1176451028489ММ A ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок шлифовальный универсальный 3М225ВМ 3-80ММ 80ММ 1176451028489ММ B ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный Sturm BG60016 для заточки цепей 160ВТ 220В 100ММ 3000ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 4800₽
Станок точильный Drill Doctor 750XIBM для заточки сверл
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок универсально-заточный RWS ТС-125/150 для сухой заточки инструментов 150ВТ 3.5КГ 22823
Станки заточные металлообрабатывающие
Не указана
Станок вертикально-сверлильный универсальный 2Л132 50ММ 1110х870х2680ММ 1200КГ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 1200000₽
Станок вертикально-сверлильный ЛС-25
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 192730₽
Станок точильный шлифовальный 3СВ-20 200х16ММ 3000об/мин КомТех-Плюс
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 98400₽
Станок вертикально-сверлильный 2Т125 1.5КВТ 380В 1500ОБ/МИН 770х540х2140ММ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 707200₽