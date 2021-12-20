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    Главная / Торговый портал / Шкафы картотечные металлические / Шкаф картотечный Практик AFC-04 металлический серый полуматовый RAL 7038 470х630х1330ММ 51КГ 4 ящика A4 S20299040102
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф картотечный Практик AFC-04 металлический серый полуматовый RAL 7038 470х630х1330ММ 51КГ 4 ящика A4 S20299040102

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф картотечный Практик AFC-04 металлический серый полуматовый RAL 7038 470х630х1330ММ 51КГ 4 ящика A4 S20299040102- Шкафы картотечные металлические
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    Шкаф картотечный Практик AFC-04 металлический серый полуматовый RAL 7038 470х630х1330ММ 51КГ 4 ящика A4 S20299040102

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    Цена
    от 13900
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
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      26670,06c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Характеристики
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    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
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      24360
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      0
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    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      20300
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      20.0
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      23260,11
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      23260,11c НДС
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    • ООО "СИСТЕМА"
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      17690,88
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21229,06
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      0
      Регионы поставки
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      21229,06c НДС
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      20398,8
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      20398,8
      Спецификация
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      0
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    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      15006,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17708
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      1
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      17708c НДС
    • ООО "ГЛЕСС"
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      13898,30
      Ставка НДС, %
      18.0
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      16400
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      16400c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
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      0
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      13898,30
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
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      16400c НДС
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      13898,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
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      16400c НДС
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      13898,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      16400c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      0
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      16400c НДС
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      18.0
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      16400
      Спецификация
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      0
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      16400
      Спецификация
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      16400
      Спецификация
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      16400
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      0
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    Шкаф картотечный Практик A1-05/0 (база) металлический серый 1010х691х466ММ 67КГ 5 ящиков 427711
    Шкафы картотечные металлические
    от 35891,95
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    Шкаф картотечный медицинский Практик МД AFC-06 металлический серый 1327х553х631ММ 6 ящиков А5, А6
    Шкафы картотечные металлические
    от 27372
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    Шкаф картотечный ШК-24/1 ЛДСП полимерно-порошковое покрытие 1020х400х1900ММ 12 ящиков 260х318ММ
    Шкафы картотечные металлические
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