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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Брифинг-приставка к столам Сатурн-Д 1200x750x764ММ яблоня 484691
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брифинг-приставка к столам Сатурн-Д 1200x750x764ММ яблоня 484691

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брифинг-приставка к столам Сатурн-Д 1200x750x764ММ яблоня 484691- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Брифинг-приставка к столам Сатурн-Д 1200x750x764ММ яблоня 484691

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    Цена
    от 7215,82
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    Поставщики
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7601,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8970
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8970c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6013,18
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7215,82
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      7215,82c НДС
      Цена актуальна до

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