Характеристики

1. Габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1000×855×2028/2250 мм. Внутренние размеры рабочей камеры 950×725×1268/1415 мм. 2. Каркас выполнен из профильной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах высотой 35 мм для компенсации неровности пола. 3. Панели шкафа из листового металла толщиной 1 мм. 4. Столешница - основа МДФ с пластиковым покрытием SLOTEX толщиной 0,55 мм. Срезы обработаны кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Толщина столешницы 18 мм. Высота от пола до уровня столешницы 612 мм. 5. Диаметр вытяжного патрубка 150 мм. 6. Защитный подъемный экран выполнен из монолитного поликарбоната толщиной 4 мм. 7. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, одна силовая розетка 32А, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с синий светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А - 4 шт и 1А - 1 шт, один светильник 8 Вт, вентилятор осевой 7855 ES, 230V~50/60Hz 45/39W, розетка для прибора. Светильник расположен в верхней части шкафа. 8. Подъемный механизм расположен в верхней части шкафа. Противовесы размещены на направляющих. Блоки на подшипниках качения. Стальной трос находится вне рабочей зоны, поэтому не подвержен коррозии. Подъемный механизм точно сбалансирован, что позволяет фиксировать стекло на любой высоте. 9. В каркасе отсутствуют алюминиевые детали. 10. Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021 глянец, панели RAL 7035 глянец), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя не менее 90 мкм).