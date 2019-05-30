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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225

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    Цена
    от 2243,81
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1901,53
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2243,81
      Спецификация
      Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2243,81c НДС

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