Корзина пластиковая плетеная для пикника по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик
Изделия корзиночные и плетеные
от 647,88₽
Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ из полипропилена черного цвета, корпус расширяется кверху, имеет перфорации, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ
Изделия корзиночные и плетеные
от 236₽
Корзина пластиковая Luxstahl KT3053 210х145х60ММ белый кт249
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 20Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Beige 3065 кухонная 525х325х80ММ пластик бежевый кт262
Изделия корзиночные и плетеные
от 3525,7₽
Корзина пластиковая плетеная для пикника 14Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 260х260х265ММ Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
от 79,25₽
Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
от 76,2₽