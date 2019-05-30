Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225- Изделия корзиночные и плетеные