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    Главная / Торговый портал / Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм / Лента алюминиевая скотч 50ММх50М ALU
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лента алюминиевая скотч 50ММх50М ALU

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента алюминиевая скотч 50ММх50М ALU- Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
    13
    Лента алюминиевая скотч 50ММх50М ALU

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    Цена
    от 798
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      Цена с НДС, руб.
      7608
      Спецификация
      Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7608c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "ЮНИКОМ"
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      3514,26
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      Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Спецификация
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      2055,2c НДС
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      Спецификация
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      362,4
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      310
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      181,32
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      181,32c НДС
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      130
      Спецификация
      Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      130c НДС

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