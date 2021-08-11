Ботинки защитные с высокими берцами СТРАЖ черные Союзка и берцы из натуральной кожи. Манжеты из стойкой к истиранию искусственной кожи с вкладышем из поролона,

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные с высокими берцами СТРАЖ черные Союзка и берцы из натуральной кожи. Манжеты из стойкой к истиранию искусственной кожи с вкладышем из поролона,- Обувь различная специальная