Бумага для тахографа VDO 57х30 арт.1381-90030300

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для тахографа VDO 57х30 арт.1381-90030300- Бумага для аппаратов и приборов