Ботинки форменные из натуральной кожи, утепленные натуральным мехом
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
от 120,08₽
Ботинки форменные кожанные
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
от 1500₽
Ботинки специальные С23 мужские кожа юфтевая хромового дубления, термоустойчивая черные
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
от 920₽
Ботинки специальные Трейл Плюс мужские верх натуральная кожа, утеплитель натуральный мех, подошва ПУ/ТПУ/ТПУ заключение №ГБ (спецзаказ) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
от 3733,71₽
Ботинки специальные Лель женские верх-юфть, КРС повышенной толщины, подклад - нетканое полотно, h-120мм, подошва ПУ, МБС, метод-литье
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
Не указана
Ботинки специальные для защиты ног от общих производственных загрязнений, от нефти, нефтепродуктов и нетоксичной пыли МОНТЁР Верх - кожа. Подошва - из однослойного маслобензостойкого полиуретана (ПУ) черные с метноском ТР ТС 019/2011
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
Не указана