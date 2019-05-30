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    Главная / Торговый портал / Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви / Ботинки специальные Трейл Плюс мужские верх натуральная кожа, утеплитель натуральный мех, подошва ПУ/ТПУ/ТПУ заключение №ГБ (спецзаказ) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
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    Ботинки специальные Трейл Плюс мужские верх натуральная кожа, утеплитель натуральный мех, подошва ПУ/ТПУ/ТПУ заключение №ГБ (спецзаказ) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки специальные Трейл Плюс мужские верх натуральная кожа, утеплитель натуральный мех, подошва ПУ/ТПУ/ТПУ заключение №ГБ (спецзаказ) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90- Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
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    Ботинки специальные Трейл Плюс мужские верх натуральная кожа, утеплитель натуральный мех, подошва ПУ/ТПУ/ТПУ заключение №ГБ (спецзаказ) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3733,71
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОГАЗСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3164,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3733,71
      Спецификация
      Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3733,71c НДС

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